العراق يشهد أمطاراً غداً في هذه المناطق

2022/10/07 | 11:21 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت هيئة الأنواء الجوية، الجمعة،

توقعاتها لحالة الطقس في العراق للأيام

المقبلة، فيما توقعت تساقط أمطار

وتصاعداً للغبار بدءاً من يوم غد السبت.

وذكرت الهيئة أن طقس اليوم الجمعة،

سيكون صحواً مع بعض الغ

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