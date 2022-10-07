شركة تركية تنهي خدمات موظفة عراقية لانتقادها قصف دهوك

2022/10/07 | 11:21 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنهت شركة طيران تركية، خدمات موظفة

عراقية بسبب منشور لها عبر أحد مواقع

التواصل الاجتماعي انتقدت فيه القصف

التركي.

وقالت الموظفة المُقالة، روى التميمي

في تدوينة، ان "شركة الطيران التركي

اصدرت قراراً م

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