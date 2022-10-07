مسؤول أمريكي رفيع يعبر عن

2022/10/07 | 11:24 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب مسؤول رفيع بالإدارة الأمريكية عن"تفاجئه" من تصريحات الرئيس الأمريكي، جو بايدن حول التهديد النووي الروسي.

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