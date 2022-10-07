بعد تجدد اقتحامات المودعين.. المصارف اللبنانية تغلق أبوابها

2022/10/07 | 11:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت المصارف التجارية في لبنان إقفال كافة فروعها في البلاد حتى إشعار آخر، والاكتفاء بخدمة الصرّاف الآلي للأفراد وخدمة الزبائن للشركات.

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