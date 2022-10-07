“إثارة أهداف هالاند” تكبد السيتي مبالغ خيالية

2022/10/07 | 11:27 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشفت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، عن مفاجأة بشأن الأموال التي من المقرر أن يتقاضاها النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، عقب تألقه مع فريقه الجديد.وذكرت الصحيفة البريطانية، أن عقد هالاند مع السيتي يضمن له الحصول على راتب قياسي، بناء على الحوافز الإضافية.وحقق المهاجم البالغ 22 عاما انطلاقة استثنائية مع السيتزن في […]

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