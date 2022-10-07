2022/10/07 | 11:39 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني قررت شركة الخطوط الجوية التركية في العراق، انهاء خدمات الموظفة العراقية رؤى التميمي بسبب موقفها عبر صفحتها الشخصية الذي تضامنت فيه مع ضحايا القصف التركي في مصيف برخ في محافظة دهوك شمال […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بسبب تضامنها مع ضحايا القصف التركي… الخطوط الجوية التركية تنهي خدمات موظفة عراقية المركز الخبري الوطني.

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