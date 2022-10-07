خبير رياضي: محكمة كاس الدولية “ستنسف” الدوري الممتاز

2022/10/07 | 11:39 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أكد الخبير القانوني بالشأن الرياضي، وليد الشبيبي، اليوم الجمعة، أن محكمة “كاس” الرياضية الدولية، “ستنسف” قرعة الدوري العراقي الممتاز التي أجريت أمس، لمخالفتها ضمانات قضائية لا يجوز خرقها قانوناً.وقال الشبيبي،في تصريح […]

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