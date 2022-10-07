أوبك+ تدفع بايدن للتراجع

2022/10/07 | 11:52 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تتواصل العجائب والغرائب التي تظهر من الرئيس الأمريكي جو بايدن، وهذه المرة تراجع بطريقة مسرحية عقب سؤال عن “أوبك +” ما ألهم نشطاء على الشبكة العنكبوتية بتشبيهه بهامر سيمبسون.

وربط في الإنترنت مشهد تراجع بادين مع حركة مماثلة لبطل مسلسل سيمبسون الكرتوني بين أغصان متشابكة في لوحة للمقاربة بين الشخصيتين.

وفي معرض تعليقه على قرار منظمة “أوبك+”، أعرب الرئيس الأمريكي عن “خيبة أمله”، ثم ارتسمت على محياه ابتسامة غامضة متواصلة، وبدأ في التراجع بطريقة غريبة وملفتة وهو يوزع نظراته الودودة بين الصحفيين.

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