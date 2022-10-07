’شرب الكحول واللبس المبتذل’.. قطر توضح حقيقة منشور ’الممنوعات’ المتعلق بكأس العالم

2022/10/07 | 12:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعات

وضحت اللجنة العليا للإرث والمشاريع القطرية حقيقة المنشور المتداول والمعنون بـ "قطر ترحب بكم" والخاص بممنوعات أقرتها الحكومة القطرية بشأن زوار نهائيات كأس العالم 2022، مؤكدة عدم صحة المنشور.

وأثار المنشور جدلا واسعا خلال الأيام الأخيرة عبر مواقع التواصل الإجتماعي، والذي حمل توجيهات للجمهور الحاضر للمونديال بالامتناع عن عدة أمور أبرزها شرب الكحول واللبس المبتذل والمثلية والألفاظ الخادشة والعلاقات المحرمة وتصوير الناس دون إذنهم.

وأوضحت اللجنة العليا للإرث والمشاريع في بيان رسمي أن هذا المنشور المتداول غير صحيح ولم يصدر عن أي جهة رسمية.

ودعت الجمهور والزوار اعتماد المنشورات الرسمية الصادرة عن الجهات المنظمة لمونديال قطر 2022.

وأوضح البيان أن فيفا بصدد إصدار دليل شامل للمشجعين يوضح جميع المعلومات والتوجيات الخاصة بهم.

وتستضيف قطر نهائيات بطولة كأس العالم في الفترة ما بين 20 نوفمبر و18 ديسمبر 2022، وذلك كأول بلد عربي يحتضن العرس الكروي الكبير، ولأول مرة في فصل الشتاء في تاريخ البطولة.

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