شركة تركية تنهي خدمات موظفة عراقية لاستنكارها القصف على شمال العراق

2022/10/07 | 12:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

انهت شركة طيران تركية خدمات موظفة عراقية بسبب منشور لها عبر موقع التواصل الاجتماعي انتقدت فيه القصف التركي.

وقالت روى التميمي، في منشور لها على "فيسبوك" تابعته (بغداد اليوم)، إن "شركة الطيران التركي اصدرت قراراً مجحفا بحقي كوني موظفة لديها بانهاء خدماتي".

وأضافت التميمي، أن "سبب انهاء الخدمات كوني نشرت منشورا على صفحتي في مواقع التواصل الاجتماعي انتقدت فيه القصف التركي لمصيف في دهوك اوقع عددا من الشهداء والجرحى".

وأشارت، الى أن "منشوري جاء تعبيرا عن الراي ومتفقا مع بيان الخارجية العراقية الذي اكد ان الجانب التركي يقف وراء القصف".

وأكدت التميمي، عزمها "الذهاب الى القضاء واقامة دعوى لدى محكمة العمل لاسترداد حقوقها كون انهاء خدماتها يتنافى والقوانين النافذة"، معربة عن ثقتها بأن "القرار القضائي سيكون منصفاً لحقوقي التي هدرت بسبب منشور عبرت فيه عن استنكاري للاعتداءات التركية".

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