2022/10/07 | 12:15 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ZhCx9JTgmbE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. دهوك..بدعم من الاتحاد الاوربي مشروع مسار يختتم اعماله في كوردستان) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. دهوك..بدعم من الاتحاد الاوربي مشروع مسار يختتم اعماله في كوردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).