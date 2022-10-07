ثورة ارتفاع الدولار تهدأ بإنتظار قرار

2022/10/07 | 12:18 - المصدر: موقع دينار

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انخفض الدولار الأمريكي بشكل طفيف خلال تعاملات

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