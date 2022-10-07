بالصورة.. جدولُ مباريات الجولةِ الأولى من منافساتِ الدوري المُمتازِ

2022/10/07 | 12:22 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، جدولُ مباريات الجولةِ الأولى من منافساتِ الدوري المُمتازِ بعد إجراء تعديلات على أوقات بعض المباريات.

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جدولُ مباريات الجولةِ الأولى من منافساتِ الدوري المُمتازِ أولاً على ايرث نيوز.

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