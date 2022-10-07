2022/10/07 | 12:23 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 7 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: أفادت مصادر برلمانية، الجمعة، بسرقة في إيرادات حسابات الأمانات العائدة للضريبة...

ظهرت المقالة مدراء في الضريبة العامة متورطون بسرقة 800 مليون دولار أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدراء في الضريبة العامة متورطون بسرقة 800 مليون دولار) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مدراء في الضريبة العامة متورطون بسرقة 800 مليون دولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).