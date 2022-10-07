تفاصيل جديدة بشأن مقتل قيادي بـ

2022/10/07 | 12:24 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء قوات خاصة يحيى رسول عبدالله، اليوم الجمعة، تفاصيل جديدة بشأن مقتل قيادي بتنظيم "داعش" الارهابي واثنين من مرافقيه في محافظة كركوك.

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