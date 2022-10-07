2022/10/07 | 12:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 31feMOWW2lc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الشرق الاوسط بين فكي الجمهوري و الديمقراطي و العالم يترقب) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الشرق الاوسط بين فكي الجمهوري و الديمقراطي و العالم يترقب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).