بعد اقل من 24 ساعة.. الحكومة الكويتية تقدم استقالتها

2022/10/07 | 12:26 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

في اسرع خطوة بعد توليهم ، تقدمت الحكومة الكويتية باستقالتها، امس الخميس، بعد أقل من 24 ساعة على صدور مرسوم أميري بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح.

وقالت صحف محلية إن “الوزراء قدموا استقالاتهم إلى رئيس الحكومة”.

وأفاد مصدر حكومي في تصريحات صحفية أن “أعضاء الحكومة الجديدة الذين تم تكليفهم أمس الاول الأربعاء، وضعوا استقالاتهم تحت تصرف رئيس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح”.

مشيرا أن ذلك يأتي “عقب حالة الرفض الشعبي والنيابي التي صاحبت إعلان التشكيل الوزاري الجديد”.

وصدر، الأربعاء، مرسوم أميري بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، وشملت 15 وزيرا بينهم امرأتان.

وتم تعيين طلال خالد الأحمد الصباح، نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية، ومحمد عبد اللطيف الفارس، نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء، وأحمد ناصر المحمد الصباح، وزيرا للخارجية.

ووفقا للدستور الكويتي، قدمت الحكومة الأولى التي يرأسها، الشيخ أحمد نواف الصباح، استقالتها غداة الإعلان عن نتائج انتخابات مجلس الأمة، التي جرت نهاية سبتمبر الماضي.

وكانت حكومة النواف الأولى عينت في يوليو الماضي وجاءت بعد أشهر على استقالة الحكومة السابقة برئاسة، الشيخ صباح الخالد الصباح، الذي لاقى معارضة واسعة داخل قبة البرلمان.

وبعد شهرين من حل البرلمان، فازت المعارضة الكويتية مرة أخرى وعادت المرأة إلى مجلس الأمة في الانتخابات التشريعية.

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