2022/10/07 | 12:30 - المصدر: قناة السومرية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. صلاح الدين: تخوف من ضياع التخصيصات المالية في صفقات فاسدة) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: ws7AGl9kTZw
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. صلاح الدين: تخوف من ضياع التخصيصات المالية في صفقات فاسدة) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. صلاح الدين: تخوف من ضياع التخصيصات المالية في صفقات فاسدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).