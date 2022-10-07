جائزة نوبل للسلام تذهب لناشط بيلاروسي ومنظمتين من روسيا وأوكرانيا

2022/10/07 | 12:35 - المصدر: موقع دينار

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مُنحت جائزة نوبل للسلام الجمعة في أوسلو للناشط الحقوقي البيلاروسي أليس بيالياتسكي، ومنظمتي "ميوريال" الروسية و"مركز الحريات المدنية" الأوكرانية غير الحكوميتين.

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