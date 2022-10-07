الجيش الامريكي يعلن مقتل نائب والي داعش في سوريا

2022/10/07 | 12:40 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – متابعة قالت القيادة المركزية للجيش الأميركي، إن غارة جوية أميركية قتلت اثنين من كبار مسؤولي “داعش” في سورية، بعد ساعات من غارة أخرى قتلت مهرباً في التنظيم.وقالت القيادة المركزية في بيان، إن “القوات الأميركية نفذت غارة جوية ناجحة في شمال سورية، مما أسفر عن مقتل أبو هاشم الأموي، نائب والي سورية، ومسؤول كبير …

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