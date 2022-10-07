نوبل للسلام.. فوز ناشط بيلاروسي ومنظمتين حقوقيتين من روسيا وأوكرانيا

2022/10/07 | 12:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاز الناشط الحقوقي البيلاروسي، أليس بيالياتسكي، ومنظمة ميموريال الروسية لحقوق الإنسان، ومركز الحريات المدنية الأوكراني بجائزة نوبل للسلام لعام 2022، الجمعة.

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