ترميم السجاد العتيق في تركيا.. فن ينبض بالحياة وله عشاقه في أنحاء العالم

2022/10/07 | 12:54 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في الأزقة الخلفية لحي فاتح، في مدينة إسطنبول التركية، حيث القِدَم والعراقة يجتمعان، يقع سوق بابالي الذي يعود بناؤه للعصر العثماني، والذي أعيد ترميمه عام 1993 م، ليصبح سوقا لترميم السجاد العتيق.

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