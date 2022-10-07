من داخل بلدة تم تحريرها.. كاميرا CNN توثق مشاهد مروعة لجثث جنود روس ملقاة في الطرقات

2022/10/07 | 12:56 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دخلت كاميرا CNN إلى بلدة محررة حديثًا جنوب أوكرانيا لتوثق مشاهد مليئة بالآثار والعتاد العسكري الروسي بالإضافة إلى جثث جنود جيش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المترامية على طول الطرقات في البلدة.

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