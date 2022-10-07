غلق تام لجسر السنك وسط بغداد بالحواجز الكونكريتية (فيديو)

2022/10/07 | 13:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

اقدمت الفوات الامنية، اليوم الجمعة، على غلق جسر السنك وسط بغداد بالحواجز الكونكريتية.

وأظهر مقطع فيديو حصلت عليه (بغداد اليوم)، اقدام القوات الامنية على غلق جسر السنك في بغداد بالحواجز الكونكريتية تحسباً لاي طارئ بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس النواب

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