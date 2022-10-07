بالصور.. ما لا تعرفه عن سد العظيم الأثري بعد ادراجه ضمن التراث العالمي

2022/10/07 | 13:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

وسط تلال عالية ذات طبيعة جغرافية معقدة تقع على بعد نحو 3كم الى جنوب سد العظيم الحديث، توجد اطلال سد العظيم الاثري الذي أنشئ في القرن الرابع الميلادي على نهر العظيم.

ويقول الخبير في مجال المواقع الاثرية حسين الشمري لـ (بغداد اليوم)، ان " سد العظيم الاثري بني بالحجر الرملي وبقاياه الحالية متمثلة بالجانب الايسر المتكون من اربعة دعامات والجانب الايمن وهما مشيدان فوق سن صخري".

ويضيف: "اما الجزء الوسطي للسد الكائن في الماء فقد تهدم بفعل عوامل متعددة ويبلغ طول السد الكلي 225 م".

وتابع الشمري، ان "السد بني في القرن الربع الميلادي على نهر العظيم او كما كان يسمى انذاك (ردانو) قبل انهيار لأسباب متعددة في القرن 12 الميلادي"، لافتا الى ان "السد وهو الاول من نوعه في العراق كان يسهم في تأمين المياه لأكثر من 100 الف دونم ضمن حوض نهر العظيم ويقلل مخاطر الفيضانات في مواسم الربيع عن القرى والمناطق القريبة منه لقرون".

ويشير الخبير في مجال المواقع الاثرية، إلى ان " الإهمال والاضطرابات التي ضربت المنطقة في تلك الحقبة ربما هي السبب المباشر في انهياره لكنه يمثل تجربة هندسية رائعة"، مؤكداً بان "ادراجه على لائحة التراث العالمي للري خطوة مهمة من اجل تسليط الاضواء على معلم ربما اغلب العراقيين وحتى ابناء ديالى لايعلمون بوجوده".

ويوضح ان "الموقع لم تتمكن اي هيئة اثرية بالوصول اليه لاكثر من 7 سنوات كونه يقع في منطقة ساخنة بعض الشيء لكن الأوضاع استقرت وتمكنت مؤخرا لجنة من استطلاعه ميدانيا برفقة مفارز امنية للوقوف على اطلاله التي لاتزال تحافظ على شكلها الهندسي حتى الان".

وكانت خلية الاعلام الحكومي اعلنت يوم امس عن ادراج سد العظيم الاثري في محافظة ديالى, ضمن سجل التراث العالمي للري، وذلك خلال انعقاد اجتماعات المجلس التنفيذي الثالث والسبعين للمنظمة الدولية للري والبزل (ICID) في السادس من الشهر الحالي (تشرين الاول لعام 2022 ) بمدينة اديليد جنوب استراليا.

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