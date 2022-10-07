كمين محكم يطيح بـ3 متاجرين في المشتقات النفطية في كركوك

2022/10/07 | 13:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ كركوك

أعلنت مديرية شرطة الطاقة، اليوم الجمعة، القبض على ثلاثة متاجرين بالمشتقات النفطية وضبط ثلاثة عجلات بعملية نوعية في كركوك.

وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "بأشراف مباشر من قبل المدير العام اللواء غانم الحسيني، تستمر الجهود الكثيفة لقطعات مديريتنا في ضرب عصابات المتاجرين في المشتقات النفطية بصورة غير شرعية".

وأضافت أن "قسم سيطرات مديرية شرطة نفط الشمال تمكن من إلقاء القبض على ثلاثة متهمين وضبط ثلاثة عجلات بعمليتين".

وأشارت الى أنه "تم ضبط عجلتين في محافظة كركوك من قبل سيطرة "سرگران" بعد نصب كمين محكم لمتهمين أثنين يستقلون عجلتين "شاحنة" يحملون منتوج نفطي دون أي موافقات رسمية".

وتابعت المديرية أن "في سيطرة "أربيل/ كركوك" تم إلقاء القبض على متهم وضبط عجلته "صهريج" محمل بمنتوج نفطي وذلك لوجود تلاعب في أقفال المنتوج".

ولفتت الى انه "تم إيداعهم التوقيف وحجز العجلات داخل احدى مراكز شرطة النفط لعرضهم على القضاء ومحاسبتهم وفق قانون تهريب النفط ومشتقاته رقم 41 لسنة 2008".

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