2022/10/07 | 13:18 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الفاو: تراجع مؤشر أسعار الغذاء للشهر السادس في سبتمبر هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/10/07 | 13:18.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفاو: تراجع مؤشر أسعار الغذاء للشهر السادس في سبتمبر) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفاو: تراجع مؤشر أسعار الغذاء للشهر السادس في سبتمبر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).