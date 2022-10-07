الرحلات الجوية التركية تصل إلى 341 وجهة في 130 دولة حول العالم

2022/10/07 | 13:20 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: متابعة

كشف وزير النقل والبنية التحتية التركي عادل قره إسماعيل أوغلو أن شبكة الرحلات الدولية عبر خطوط الطيران التركية وصلت إلى 341 وجهة في 130 دولة حول العالم.

كلام إسماعيل أوغلو جاء في كلمة ألقاها خلال افتتاحه النسخة الـ 13 من معرض AirShow للطيران في مدينة إسطنبول، والذي يتضمن مناقشات لتطورات تقنيات قطاع الطيران والفضاء.

وقال الوزير التركي في كلمته “اليوم، وصلت شبكة رحلاتنا الدولية إلى 341 وجهة في 130 دولة حول العالم بعد أن كانت تصل إلى 60 وجهة في 50 دولة عام 2003.

وأضاف أن “تركيا أصبحت مركز طيران عالمي رائد في منطقة أوراسيا في ظل الجسور الجوية التي مددناها في السماء”.

كما أوضح أن “وزارة النقل والبنية التحتية التركية قد خططت لبناء مشاريع عملاقة من شأنها أن ترفع تركيا بين الاقتصادات الرائدة في العالم وتنقل الأمة إلى المكان الذي تستحقه، وذلك بفضل عقل الدولة وسياساتها”.

وتابع أن “هذه المشاريع ليست لخدمة تركيا فقط، ولكن للبشرية جمعاء، وقد عملنا بجد للوصول إلى هذه الأيام”، مضيفًا أن “استثماراتنا الكبيرة في النقل تتماشى مع جهودنا المبذولة في إطار استراتيجية النمو الموجه نحو الاستثمار والإنتاج والتوظيف والتصدير”.

وأردف إسماعيل أوغلو “هذه الاستيراتيجية بدأت تؤتي ثمارها في قطاع الطيران وكذلك في كل مجالات آخرى، ونحن فخورون برؤيتكم، ولقد قمنا بتنفيذ إحدى خدماتنا العملاقة، وهي مطار إسطنبول، واليوم وصلت تركيا إلى ذروة الطيران الأوروبي”.

كما بيّن الوزير أن “النقل الجوي هو أسرع وسيلة نقل وأكثرها أمانًا وراحة، وهو أمر ضروري لإقامة تعاون اقتصادي وتطوير أنشطة التجارة الخارجية، والتي لا غنى عنها للبلدان”.

واستطرد إسماعيل أوغلو قائلا “تركيا تحولت إلى واحدة من أكبر مراكز العبور العالمية في مجال الطيران، وذلك بفضل المطارات التي زادت من 26 إلى 57”.

واكد على أن “هناك راحة في مطارات تركيا، وعزز مطار إسطنبول، أكثر المطارات ازدحامًا في أوروبا، ريادته مرة أخرى أمس، حيث اختار قرّاء إحدى مجلات السفر الأمريكية الشهيرة ذلك المطار ليكون الأفضل في العالم”.

وأردف الوزير “هذا النجاح يوضح بشكل جلي السمعة التي يتمتع بها مطار إسطنبول الذي استضاف أكثر من 40 ألف رحلة في شهر أيلول/سبتمبر وحده، كما يعزز ذلك النجاح موقع الخطوط الجوية التركية في صدارة قطاع الطيران”.

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