البنك المركزي يطلق قروض لمعالجة الامراض السرطانية والحالات المستعصية

2022/10/07 | 13:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

وسع البنك المركزي العراقي، من الشرائح المستهدفة في مبادراته التنموية، اذ اعلن اليوم الجمعة، عن شمول ذوي الامراض السرطانية والحالات المستعصية بالقروض الصحية.

وكان البنك المركزي اطلق، مبادرات تنموية لدعم قطاعات الصناعة والزراعة والسكن والتجارة وغيرها، بقيمة 18 تريليون دينار، ساهمت بتشغيل مئات الالاف من المواطنين بشكل مباشر وغير مباشر.

وقال البنك المركزي في بيان صحفي، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنه "قرر شمول ذوي الأمراض السرطانية والحالات المستعصية بقروضٍ ضمن مبادرته التنموية تمنح عِبر المصارف المجازة في العراق".

وأضاف البيان، أن "القروض تأتي انطلاقاً من دور البنك المركزي لدعم الشرائح الهشة في المجتمع العراقي، ممن لديهم ظروف صحية تستدعي إنفاقا على الحالات العاجلة والحرجة ضمن مبادراته التنموية، إذ تم شمول مرضى السرطان والحالات المرضية المستعصية لتسهيل حصولهم على العلاج المطلوب".

وحدد البنك المركزي العراقي، آلية منح قروضٍ صحيةٍ ميسرة بـ"حدود (15) مليون دينار للحالات أعلاه".

وتابع البيان، "يتم دفع القروض بعد تقديم التقارير الطبية من الجهات المختصة والتي تثبت الحالة المرضية لطالبي القروض إلى المصرف"، مشيرا الى أن "تلك القروض ستخضع للضوابط الموحدة الخاصة بالمبادرة، بعمولة إدارية للبنك المركزي العراقي بواقع (5 بالألف) من مبلغ القرض تستقطع لمرة واحدة، وفائدة بنسبة (‎%‎2.9) متناقصة لصالح المصرف، وبمدد سداد لا تتجاوز (5) سنوات".

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