2022/10/07 | 13:25 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 7 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي اكتمال عملية المسح الميداني لمدينة...

ظهرت المقالة الامانة العامة تعلن اكتمال عملية المسح الميداني لمدينة اور الأثرية أولاً على المسلة.

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