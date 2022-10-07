بالكتل الكونكريتية.. اغلاق جسر السنك وسط بغداد (فيديو)

2022/10/07 | 13:27 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز - أمنأفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بإغلاق جسر السنك وسط العاصمة بغداد بالكتل الكونكريتية.

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