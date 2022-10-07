البنك المركزي يطلق قرضاً لذوي الأمراض السرطانية والحالات المستعصية

2022/10/07 | 13:31 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم

الجمعة، عن اطلاق قرضاً لذوي الأمراض

السرطانية والحالات المستعصية ضمن

مبادرته التنموية تمنح عِبر المصارف

المجازة في العراق.

وذكر اعلام البنك في بيان صحفي، إن "ذلك

يأت

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