الجيش العراقي ينفذ ضربة جوية ضد خلايا داعش في كركوك

2022/10/07 | 13:31 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف الناطق باسم القائد العام للقوات

المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول عبد

الله، اليوم الجمعة، عن تنفيذ ضربة جوية

جديدة في محافظة كركوك الواقعة شمال

البلاد.

وقال رسول ـ في بيان صحفي ـ إن القوات

الجوية

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