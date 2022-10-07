الجمارك: إحباط 14 عملية ادخال مواد مخالفة خلال أسبوع

2022/10/07 | 13:44 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الجمعة، عن إحباط 14عملية ادخال مواد متنوعة وسيارات مخالفة للضوابط والتعليمات النافذة في ميناء أم قصر الشمالي.وقالت الهيئة في بيان إن “هذه العمليات التي تعد الأكبر خلال أسبوع تمت بمتابعة وإشراف مباشر من قبل المدير العام شاكر الزبيدي، فيما بينت تفاصيل هذه المواد وهي(سيارات دون الموديل ، ومواد طبية وغذائية، ،ومواد متنوعة أخرى )” .وأكدت أن “العملية تمت بالتعاون مع شرطة الجمارك ،وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفات وفقاً لقانون الجمارك النافذ رقم٢٣ لسنة ١٩٨٤ المعدل”.

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