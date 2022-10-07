إعادة إغلاق جسر السنك وسط بغداد

2022/10/07 | 13:44 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بإغلاق جسر السنك وسط العاصمة بغداد بالكتل الكونكريتية.

وقال المصدر لـ”تقدم”، إن “القوات الأمنية أغلقت جسر السنك بالكتل الكونكريتية لتخرجه عن الخدمة”.

وأضاف المصدر، أن “سبب الاغلاق يعود إلى ممارسات أمنية قبيل جلسة مجلس النواب المزمع انعقادها غدا السبت”.

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