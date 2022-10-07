الدوري الإنجليزي يعود لـ”الركوع” من جديد

2022/10/07 | 14:11 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قررت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز العودة لتقليد الركوع على الركبة من جديد من أجل مناهضة العنصرية.وكانت فرق الدوري الإنجليزي قد قررت التوقف عن تقليد الركوع على الركبة قبل بداية الموسم الحالي بعد اجتماع قادة العشرين فريقا بالبريميرليج.ووفقا لصحيفة “ديلي ميل” الإنجليزية، فإن فرق الدوري الإنجليزي الممتاز قررت العودة من جديد لتقليد […]

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