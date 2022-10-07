الخارجية الايرانية: لن نتسامح مع الجماعات المسلحة في كردستان العراق

2022/10/07 | 14:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكدت الخارجية الإيرانية ، اليوم الجمعة ، على أن طهران لن تتسامح مع استمرار “العدوان والأعمال الإرهابية” من قبل الجماعات المتمركزة في إقليم كردستان العراق.

وبحسب تقرير صحيفة “Iran Front Page” ، انه “أجرى وزير الخارجية الإيراني ، حسين أمير عبداللهيان ، خلال اتصال هاتفي ، مشاورات مع نظيره العراقي فؤاد حسين حول آخر التطورات في العلاقات الثنائية والشؤون الإقليمية ومحادثات رفع العقوبات”.

واضاف التقرير ، ان “اللهيان، تحدث عن تحركات الجماعات في إقليم كردستان العراق ، ووصفها بـ”الارهابية”.مؤكداً أنه “بعد أربعة عقود ورغم الوعود المتكررة من قبل مسؤولي الإقليم ، فإن الخلايا الإرهابية المسلحة للأسف لا تزال تهدد الأمن في الأراضي الإيرانية”.

وشدد وزير الخارجية الإيراني على أنه “يؤكد على احترام والالتزام بتوسيع العلاقات الممتازة مع العراق”.

كما شكر اللهيان وزير الخارجية العراقي ورئيس الوزراء العراقي على “جهودهما لتأمين حرية الحاج الإيراني المعتقل في السعودية”.

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