2022/10/07 | 14:15 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: AstuE53TURE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عام دراسي مكلف على الأهالي.. أسعار الكتب المدرسية والمستلزمات تغلي في الكوت مع بدء السنة الجديدة) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عام دراسي مكلف على الأهالي.. أسعار الكتب المدرسية والمستلزمات تغلي في الكوت مع بدء السنة الجديدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).