2022/10/07 | 14:23 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 7 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: اسدلت المحكمة الاستئنافية في الكويت، الخميس، الستار على واحدة من أكثر...

ظهرت المقالة كويتية تقتل ابنتها بطريقة بشعة..



حبست جثتها بالمرحاض 5 سنوات حتى تحللت أولاً على المسلة.

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