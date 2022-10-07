طوارئ ذي قار تنفذ واجبا امنيا بالاشتراك مع الشرطة الاتحادية للتصدي لاي تصعيد امني

2022/10/07 | 14:23 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 7 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: من اجل ملاحقة المطلوبين للقضاء وتقديمهم للمحاكم المختصة وتنفيذا لتوجيهات قائد...

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