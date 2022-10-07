2022/10/07 | 14:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني لقي شخص حتفه، اليوم الجمعة، جراء انفجار وقع بسيارة في شارع 100 متري بمدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان.وقال مصدر محلي لـ /المركز الخبري الوطني/: إن “أسباب الإنفجار مازالت غير معروفة لكنّ […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مصرع مدني بانفجار مجهول داخل سيارة في أربيل المركز الخبري الوطني.

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