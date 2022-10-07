2022/10/07 | 14:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني أعلن مكتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، أن أردوغان تحدث هاتفياً مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين بشأن تحسين العلاقات الثنائية وأكد مجدداً استعداد أنقرة للقيام بدور في إنهاء الحرب في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اتصال يجمع بوتين واردوغان بشأن تحسين العلاقات وإنهاء الحرب في أوكرانيا المركز الخبري الوطني.

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