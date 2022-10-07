2022/10/07 | 14:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

صدر إقليم كردستان اكثر من 15.6 مليون برميل يوميا خلال شهر أيلول الماضي.

وقالت مصادر لـ"الاقتصاد نيوز"، إن "إقليم كردستان صدر بشكل يومي 522.8 الف برميل، باجمالي 15.6 مليون برميل خلال شهر ايلول الماضي".

وأضافت أن الدول التي استوردت من الإقليم، هي إسرائيل بمعدل 195.6 الف برميل يوميا، اذ احتلت المرتبة الأولى باجمالي الصادرات اذ استوردت وحدها 5.8 مليون برميل".

وأكدت أن اليونان اشترت 4.2 مليون برميل وبعدها إيطاليا 3.17 مليون برميل وتركيا 953.4 الف برميل".

وتوجد خلافات كبيرة بين بغداد واربيل ، حول قيام الإقليم بتصدير نفطه بشكل مستقل، اذ قامت شركة سومو بملاحقة الشركات العالمية التي تشتري نفط الإقليم ولكن لحد الان مازالت الجهود واضحة.

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