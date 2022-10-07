إيران تتبرأ من مقتل ناشطتين.. أميني

2022/10/07 | 14:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات الإيرانية، الجمعة، نتيجة التحقيقات حول وفاة الشابتين مهسا أميني التي قالت إنها "كانت مريضة"، وسارينا إسماعيل زادة، التي قالت إنها "انتحرت".

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