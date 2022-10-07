منظمة حقوق الإنسان الروسية الفائزة بجائزة نوبل للسلام

2022/10/07 | 14:38 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رغم إغلاق المحكمة العليا في روسيا ميموريال إنترناشونال في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أسست المجموعة منظمة جديدة، تضم موظفين قدامى وجدد، في المنفى.

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