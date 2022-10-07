محافظ أربيل يعلن انفجار سيارة بالمحافظة

2022/10/07 | 14:41 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أفادت مؤسسة مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان، يوم الجمعة، بأن أنفجار أربيل ناجم عن عبوة ناسفة مثبتة أسفل سيارة مما أسفر عن مصرع سائقها وإصابة أربعة ركاب آخرين كانوا معه.

ووفقا للمعلومات التي نشرتها مكافحة الإرهاب في الإقليم، فإنه “قبل قليل انفجرت عبوة ناسفة بسيارة في حي “سربستي” في مدينة أربيل مما أسفر عن مقتل سائقها وإصابة امرأتين وطفلين بجروح كانوا معه في السيارة ذاتها”.

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