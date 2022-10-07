الغانمي يشيد بوكالة الاستخبارات: رسمت ملامح النصر على الإرهاب

2022/10/07 | 14:57 - المصدر: السومرية نيوز

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أشاد وزير الداخلية عثمان الغانمي، اليوم الجمعة، بوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية بعد مقتل قيادي بارز بداعش، فيما أشار الى انها رسمت ملامح النصر على الإرهاب والجريمة المنظمة.

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