مكافحة إرهاب كردستان تكشف تفاصيل انفجار السيارة في أربيل - عاجل

2022/10/07 | 14:57 - المصدر: السومرية نيوز

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كشفت مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان، اليوم الجمعة، تفاصيل انفجار السيارة في محافظة أربيل.

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