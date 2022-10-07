مقتل شخص بانفجار سيارة في أربيل (صورة)

2022/10/07 | 14:57 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز - اربيل أفاد مصدر امني، اليوم الجمعة، بمقتل شخص إثر انفجار سيارة في محافظة أربيل شمالي العراق.

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