مقتل ضابط رفيع المستوى بانفجار اربيل (صورة)

2022/10/07 | 15:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - اربيل

اكد مصدر أمني، اليوم الجمعة، مقتل ضابط رفيع المستوى بانفجار مركبة في محافظة اربيل .

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم) ان "حادث إنفجار المركبة الذي وقع قبل قليل في محافظة اربيل ، تسبب بمقتل عقيد في جهاز مكافحة الارهاب التابع الى الاتحاد الوطني الكردستاني".

واضاف ان "المقتول هو هاوكار رسول الجاف يغمل بصفة عقيد سابق في جهاز مكافحة الارهاب التابع الى لاهور شيخ جنكي".

وافاد مراسل (بغداد اليوم)، في وقت سابق من اليوم الجمعة، بانفجار عجلة في محافظة اربيل .

وقال مراسلنا ان "الانفجار وقع في بارك 32 بمحافظة أربيل"، لافتاً الى ان "الاحصائية الأولية تؤكد سقوط عدد من المواطنين".

واوضح جهاز مكافحة ارهاب كردستان، اليوم الجمعة، تفاصيل انفجار سيارة في منطقة بختياري بمحافظة اربيل .

وقال بيان مكافحة ارهاب كردستان وتلقته (بغداد اليوم)، إنه "اصابة طفلين وامراتين ومصرع سائق السبارة جراء الانفجار نتيجة عبوة لاصقة".

واشار البيان الى أن "الانفجار وقع في شارع بختياري وتم فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادثة".

وكشف مراسل (بغداد اليوم)، الجمعة، تفاصيل جديدة عن مصرع واصابة 4 اشخاص بانفجار سيارة في اربيل .

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن "السيارة التي انفجرت ادت الى وفاة السائق و جرح 3 كانوا معه في داخل السيارة"، مبيناً أن "سبب انفجار السيارة هو الاصطدام بعمود كهرباء".

وأضاف أن "السبب الثاني الذى ادى الى الانفجار هو تحوير خزان الوقود الى الغاز وهذا الاجراء تقوم به اغلب السيارات في كردستان بسبب ارتفاع سعر الوقود".

وقال محافظ أربيل أوميد خوشناو في تصريح صحفي تابعته (بغداد اليوم) ان "سائق السيارة قتل إثر انفجار لم تعرف اسبابه".

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